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НБМ - 21.01.2017
index rate change USD 20.1446 0.0113 EUR 21.4823 0.0594 RON 4.7803 0.0098 RUR 0.3377 0.0024 UAH 0.7345 0.0027
ВАЛЮТА - 20.01.2017
index rate change USD 20.0907 20.2086 0.0086 0.0065 EUR 21.3829 21.5600 0.0865 0.0693 RON 4.6045 4.7718 0.0036 0.0018 RUB 0.3254 0.3399 0.0003 0.0006 UAH 0.5592 0.7758 0.0000 0.0000
-
Кредиты
в леях на 31.12.2016 юр 12.52 0.07 физ 12.61 1.07 в валюте на 31.12.2016 юр 5.34 0.35 физ 7.77 2.01
Депозиты
в леях на 31.12.2016 юр 4.48 0.75 физ 8.19 0.45 в валюте на 31.12.2016 юр 1.18 0.45 физ 2.06 0.12
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Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
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Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
Да8.67%(265)
Нет33.50%(1024)
Затрудняюсь ответить57.83%(1768)
Цены на АЗС
|AI-95
|Diesel
|Gaz
|Bemol
|17.95
|15.55
|10.79
|Lukoil
|17.90
|15.54
|10.81
|Petrom
|17.90
|15.55
|10.80
|Tirex-Petrol
|17.70
|15.50
|10.80
BSI-InfoMarket
|DATE
|RATE
|CHANGE
|17.01.2017
|142.910
|1.44
|16.01.2017
|142.910
|0.00
|15.01.2017
|141.465
|0.00
|14.01.2017
|141.465
|0.00
ГКО
|91 дней
|5.49
|-0.04
|182 дней
|5.78
|0.00
|364 дней
|5.9
|0.23
classifiedПравила размещения новостей в рубрике
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|07.09.2016
|18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
|16.08.2016
|Выставка "School Fair 2016"
|14.07.2016
|Соревнования по плаванию "Морская миля"
|29.04.2016
|Праздничный забег, посвященный Пасхе!
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
|Индикатор
|Период
|Значение
|Динамика
|ВВП в текущих ценах (млн.леев)
|9 мес. 2016 г.
|98280
|+3,3% к 9 мес. 2015 г.
|Валютные резервы НБМ, млн. USD
|на конец декабря 2016 г.
|2205,93
|+25,6% с начала 2016 г.
|Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD)
|янв-ноя 2016 г.
|986,87
|-4,4% к янв-ноя. 2015 г.
|Инфляция
|ноя. 2016 г. (за 12 мес.)
|2,6%
|- 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
|Поступления в госбюджет (млн. леев)
|янв-ноя. 2016 г.
|24953
|-0,9% к янв-ноя. 2015 г.
|Внешний долг, млн.USD
|янв-ноя. 2016 г.
|1424,5
|+6,5% с начала 2016 г.
|Прямые иностранные инвестиции, млн.USD
|9 мес. 2016 г.
|184,27
|-35,8% к 9 мес. 2015 г
|Базисная ставка НБМ (% годовых)
|c 27.10.2016 г.
|9%
|-0,5 п.п.
|Промышленное производство (млн.леев)
|янв-окт. 2016 г.
|-
|-0,6% к янв-окт. 2015 г.
|Сельхоз. производство (млн.леев)
|янв-сен. 2016 г.
|-
|+18,9% к янв-сен. 2015 г.
|Экспорт (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|1633,6
|-0,2% к янв-окт. 2015 г.
|Импорт (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|3276,2
|-0,7% к янв-окт. 2015 г.
|Средняя зарплата по стране (леев)
|окт. 2016 г.
|5109,2
|+11,9% к окт. 2015 г.
|Уровень безработицы (%)
|III квартал 2016 г.
|2,9%
|-0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
|Вся