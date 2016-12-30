-
НБМ - 31.12.2016
index rate change USD 19.9814 0.0613 EUR 20.8895 0.0149 RON 4.6050 0.0096 RUR 0.3315 0.0006 UAH 0.7319 0.0132
ВАЛЮТА - 30.12.2016
index rate change USD 19.9164 20.0900 0.0307 0.0350 EUR 20.8186 21.1193 0.1107 0.1379 RON 4.4564 4.6709 0.0182 0.0218 RUB 0.3098 0.3315 0.0001 0.0005 UAH 0.5408 0.7858 0.0009 0.0017
-
Кредиты
в леях на 30.11.2016 юр 12.69 0.66 физ 13.68 0.30 в валюте на 30.11.2016 юр 5.69 0.05 физ 5.76 2.53
Депозиты
в леях на 30.11.2016 юр 3.73 0.31 физ 8.64 0.43 в валюте на 30.11.2016 юр 1.63 0.22 физ 2.18 0.00
Новости
Лента новостей
Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
X
Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
Да8.62%(262)
Нет33.26%(1011)
Затрудняюсь ответить58.13%(1767)
Цены на АЗС
|AI-95
|Diesel
|Gaz
|Bemol
|16.90
|14.85
|10.29
|Lukoil
|16.19
|14.14
|10.34
|Petrom
|16.90
|14.85
|10.30
|Tirex-Petrol
|16.90
|14.80
|10.33
BSI-InfoMarket
|DATE
|RATE
|CHANGE
|21.12.2016
|138.937
|0.09
|20.12.2016
|138.853
|0.00
|19.12.2016
|138.853
|0.00
|18.12.2016
|138.853
|0.00
ГКО
|91 дней
|5.16
|0.00
|182 дней
|5.59
|0.13
|364 дней
|5.47
|-0.53
classifiedПравила размещения новостей в рубрике
|24.10.2016
|Фильмы в Планетарии
|12.10.2016
|Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
|07.09.2016
|18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
|16.08.2016
|Выставка "School Fair 2016"
|14.07.2016
|Соревнования по плаванию "Морская миля"
|29.04.2016
|Праздничный забег, посвященный Пасхе!
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
|Индикатор
|Период
|Значение
|Динамика
|ВВП в текущих ценах (млн.леев)
|9 мес. 2016 г.
|98280
|+3,3% к 9 мес. 2015 г.
|Валютные резервы НБМ, млн. USD
|на конец ноября 2016 г.
|2125,99
|+21% с начала 2016 г.
|Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|895,68
|-4,9% к янв-окт. 2015 г.
|Инфляция
|ноя. 2016 г. (за 12 мес.)
|2,6%
|- 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
|Поступления в госбюджет (млн. леев)
|янв-окт. 2016 г.
|22502,4
|-0,9% к янв-окт. 2015 г.
|Внешний долг, млн.USD
|янв-окт. 2016 г.
|1424,8
|+6,6% с начала 2016 г.
|Прямые иностранные инвестиции, млн.USD
|I пол. 2016.
|95,05
|спад в 2,5 раза к I пол. 2015 г.
|Базисная ставка НБМ (% годовых)
|c 27.10.2016 г.
|9%
|-0,5 п.п.
|Промышленное производство (млн.леев)
|янв-окт. 2016 г.
|-
|-0,6% к янв-окт. 2015 г.
|Сельхоз. производство (млн.леев)
|янв-сен. 2016 г.
|-
|+18,9% к янв-сен. 2015 г.
|Экспорт (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|1633,6
|-0,2% к янв-окт. 2015 г.
|Импорт (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|3276,2
|-0,7% к янв-окт. 2015 г.
|Средняя зарплата по стране (леев)
|сен. 2016 г.
|5170,6
|+10,1% к сент. 2015 г.
|Уровень безработицы (%)
|III квартал 2016 г.
|2,9%
|-0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
|Вся