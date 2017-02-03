-
НБМ - 06.02.2017
index rate change USD 19.9274 0.0030 EUR 21.3832 0.1664 RON 4.7357 0.0183 RUR 0.3361 0.0022 UAH 0.7334 0.0061
ВАЛЮТА - 03.02.2017
index rate change USD 19.8664 19.9857 0.0057 0.0186 EUR 21.2900 21.5079 0.0671 0.0450 RON 4.5791 4.7500 0.0100 0.0073 RUB 0.3221 0.3356 0.0017 0.0016 UAH 0.5625 0.7842 0.0075 0.0008
-
Кредиты
в леях на 31.12.2016 юр 12.52 0.07 физ 12.61 1.07 в валюте на 31.12.2016 юр 5.34 0.35 физ 7.77 2.01
Депозиты
в леях на 31.12.2016 юр 4.48 0.75 физ 8.19 0.45 в валюте на 31.12.2016 юр 1.18 0.45 физ 2.06 0.12
Новости
Лента новостей
Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
X
Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
Да8.74%(268)
Нет33.62%(1031)
Затрудняюсь ответить57.65%(1768)
Цены на АЗС
|AI-95
|Diesel
|Gaz
|Bemol
|17.95
|15.55
|10.79
|Lukoil
|17.90
|15.54
|10.81
|Petrom
|17.90
|15.55
|10.80
|Tirex-Petrol
|17.70
|15.50
|10.80
BSI-InfoMarket
|DATE
|RATE
|CHANGE
|02.02.2017
|147.123
|4.21
|01.02.2017
|142.910
|0.00
|31.01.2017
|142.910
|0.00
|30.01.2017
|142.910
|0.00
ГКО
|91 дней
|5.41
|0.00
|182 дней
|5.84
|0.06
|364 дней
|5.89
|0.01
classifiedПравила размещения новостей в рубрике
|24.10.2016
|Фильмы в Планетарии
|12.10.2016
|Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
|07.09.2016
|18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
|16.08.2016
|Выставка "School Fair 2016"
|14.07.2016
|Соревнования по плаванию "Морская миля"
|29.04.2016
|Праздничный забег, посвященный Пасхе!
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
|Индикатор
|Период
|Значение
|Динамика
|ВВП в текущих ценах (млн.леев)
|9 мес. 2016 г.
|98280
|+3,3% к 9 мес. 2015 г.
|Валютные резервы НБМ, млн. USD
|на конец декабря 2016 г.
|2205,93
|+25,6% с начала 2016 г.
|Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD)
|2016 г.
|1079,24
|-4,4% к 2015 г.
|Инфляция
|дек 2016 г. (за 12 мес.)
|2,4%
|- 11,2 п.п. к дек. 2015 г.
|Поступления в госбюджет (млн. леев)
|янв-ноя. 2016 г.
|24953
|-0,9% к янв-ноя. 2015 г.
|Внешний долг, млн.USD
|2016 г.
|1464,67
|+9,55% к 2015 г.
|Прямые иностранные инвестиции, млн.USD
|9 мес. 2016 г.
|184,27
|-35,8% к 9 мес. 2015 г
|Базисная ставка НБМ (% годовых)
|c 27.10.2016 г.
|9%
|-0,5 п.п.
|Промышленное производство (млн.леев)
|янв-ноя. 2016 г.
|-
|+0,1% к янв-ноя. 2015 г.
|Сельхоз. производство (млн.леев)
|2016 г.
|-
|+18,9% к 2015 г.
|Экспорт (млн. USD)
|янв-ноя. 2016 г.
|1851,4
|+2,7% к янв-ноя. 2015 г.
|Импорт (млн. USD)
|янв-ноя. 2016 г.
|3629,9
|-0,1% к янв-ноя. 2015 г.
|Средняя зарплата по стране (леев)
|ноя. 2016 г.
|5204,4
|+12,8% к ноя. 2015 г.
|Уровень безработицы (%)
|III квартал 2016 г.
|2,9%
|-0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
|Вся