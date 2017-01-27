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Новости

$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыДанные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 декабря 2016Коснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г. еще на 0,6 процентного пункта - с 4,6% до 5,2%, а на 2018 г. прогнозирует инфляцию в 4,9%.
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г. еще на 0,6 процентного пункта - с 4,6% до 5,2%, а на 2018 г. прогнозирует инфляцию в 4,9%. Новый прогноз инфляции, сделанный Нацбанком, содержится в первом в этом году Обзоре инфляции, который ...
В Молдове валовое производство сельхозпродукции в 2016 г., по предварительным данным, выросло на 18,6%, в сравнении с 2015 г.
В Молдове валовое производство сельхозпродукции в 2016 ...
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 9% годовых.
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным ...
Премьер-министр Молдовы Павел Филип потребовал срочных мер для упрощения процедуры оплаты «виньетки».
Премьер-министр Молдовы Павел Филип потребовал срочных ...
Правительство Молдовы одобрило финансирование 52 новых и 10 запущенных ранее проектов регионального развития из Нацфонда регионального развития на общую сумму 1,46 млрд. леев.
Правительство Молдовы одобрило финансирование 52 новых ...
Цена российского природного газа для Молдовы будет ниже – Игорь Додон.
Цена российского природного газа для Молдовы будет ...
Повышение лимита гарантирования банковских депозитов – неотложная мера, с помощью которой можно сохранить доверие к банковской системе, - Expert-Grup.
Повышение лимита гарантирования банковских депозитов ...
НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин на 0,7%, а на дизтопливо снизило на 0,4%.
НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин ...
Молдавский экспорт в страны ЕС в январе-ноябре 2016 г., в сравнении с тем же периодом 2015 г. вырос на 7,2% - до $1 млрд. 199,8 млн.
Молдавский экспорт в страны ЕС в январе-ноябре 2016 ...
Все новости

  • НБМ - 30.01.2017

    index rate change
    USD 20.0650 0.0438
    EUR 21.4576 0.1232
    RON 4.7620 0.0408
    RUR 0.3352 0.0006
    UAH 0.7382 0.0015

    ВАЛЮТА - 27.01.2017

    index rate change
    USD 19.9721 20.1136 0.0393 0.0207
    EUR 21.2721 21.4957 0.1608 0.1093
    RON 4.6045 4.7736 0.0237 0.0137
    RUB 0.3208 0.3358 0.0044 0.0040
    UAH 0.5608 0.7850 0.0034 0.0075

  • Кредиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 12.52 0.07
    физ 12.61 1.07
    в валюте на 31.12.2016
    юр 5.34 0.35
    физ 7.77 2.01

    Депозиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 4.48 0.75
    физ 8.19 0.45
    в валюте на 31.12.2016
    юр 1.18 0.45
    физ 2.06 0.12

Лента новостей

С этого года компании с численностью персонала более 5 человек должны представлять налоговые отчеты только в электронном виде.
С этого года компании с численностью персонала более ...
Новым председателем Ассоциации иностранных инвесторов Молдовы избран спикер правления компании Sudzucker Moldova Александер Косс.
Новым председателем Ассоциации иностранных инвесторов ...
В 2017 г. Молдове угрожают внутренние риски политического, экономического и социального характера, - IDIS Viitorul.
В 2017 г. Молдове угрожают внутренние риски политического, ...
Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в 2016 г. сократился на $50,12 млн. (-4,4%), составив $1 млрд. 079,24 млн.
Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки ...
Обзор прессы. Пятница, 27 января 2017 г.
Обзор прессы. Пятница, 27 января 2017 г. ...
В Молдове продажа «виньеток» на АЗС станет возможна не раньше 1 апреля.
В Молдове продажа «виньеток» на АЗС станет возможна ...
Реформу банковской системы необходимо продолжить, а также расширить ее и на небанковский финансовый рынок, - Expert-Grup.
Реформу банковской системы необходимо продолжить, а ...
Правительство Молдовы продлило до конца 2019 г. срок возврата в госрезерв мазута, полученного ранее предприятиями Termoelectrica и CET-Nord (ТЭЦ-Норд).
Правительство Молдовы продлило до конца 2019 г. срок ...
Молдова опустилась на 6 строчек в мировом рейтинге демократии, заняв 76-е место с показателем 6,01 балла.
Молдова опустилась на 6 строчек в мировом рейтинге ...
Обзор прессы. Четверг, 26 января 2017 г.
Обзор прессы. Четверг, 26 января 2017 г. ...
Директором Центра внедрения реформ в Молдове назначен бывший глава Центризбиркома Юрий Чокан.
Директором Центра внедрения реформ в Молдове назначен ...
Чехия предоставит Молдове 200 тыс. евро для внедрения Еврокодов и повышения качества строительства.
Чехия предоставит Молдове 200 тыс. евро для внедрения ...
Премьер Павел Филип назвал невозможным проведение референдума по вопросу аннулирования закона о преобразовании в госдолг выданных проблемным банкам срочных кредитов.
Премьер Павел Филип назвал невозможным проведение референдума ...
Внутренний госдолг Молдовы в 2016 г. вырос более чем на 14,29 млрд. леев (в 3 раза), составив на конец декабря рекордную годовую сумму в 21 млрд. 519,6 млн. леев.
Внутренний госдолг Молдовы в 2016 г. вырос более чем ...
В 2016 г. средняя рыночная стоимость 1 кв. м. площади в серийных квартирах Кишинева снизилась на 4,8% - до 599 евро за кв.м.
В 2016 г. средняя рыночная стоимость 1 кв. м. площади ...
Обзор прессы. Среда, 25 января 2017 г.
Обзор прессы. Среда, 25 января 2017 г. ...
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  • Пульс рынка
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Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходы
Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы ... Два стрессовых для рынка государственных ценных бумаг ...
Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
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75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
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Молдова совершенствуется в ведении бизнеса
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном ... Таковы результаты исследования «Глобальный рейтинг креативности за ...
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Общее дело двух инвесторов Республики Молдова. Агентство ...
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Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 17.95 15.55 10.79
Lukoil 17.90 15.54 10.81
Petrom 17.90 15.55 10.80
Tirex-Petrol 17.70 15.50 10.80

BSI-InfoMarket

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17.01.2017 142.910 1.44
16.01.2017 142.910 0.00
15.01.2017 141.465 0.00
14.01.2017 141.465 0.00

ГКО

91 дней 5.41 -0.08
182 дней 5.78 0.00
364 дней 5.88 -0.02

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24.10.2016 Фильмы в Планетарии
12.10.2016 Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец декабря 2016 г. 2205,93 +25,6% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) 2016 г. 1079,24 -4,4% к 2015 г.
Инфляция дек 2016 г. (за 12 мес.) 2,4% - 11,2 п.п. к дек. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-ноя. 2016 г. 24953 -0,9% к янв-ноя. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD 2016 г. 1464,67 +9,55% к 2015 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD 9 мес. 2016 г. 184,27 -35,8% к 9 мес. 2015 г
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-ноя. 2016 г. - +0,1% к янв-ноя. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) 2016 г. - +18,9% к 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-ноя. 2016 г. 1851,4 +2,7% к янв-ноя. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-ноя. 2016 г. 3629,9 -0,1% к янв-ноя. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) ноя. 2016 г. 5204,4 +12,8% к ноя. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

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