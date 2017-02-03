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Новости

$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыДанные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 декабря 2016Коснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

Молдова продолжит наращивать экспорт в Евросоюз, чтобы доля ЕС в общем объеме молдавского экспорта выросла до 80-85% - Октавиан Калмык.
Молдова продолжит наращивать экспорт в Евросоюз, чтобы доля ЕС в общем объеме молдавского экспорта выросла до 80-85% - Октавиан Калмык. Об этом вице-премьер, министр экономики Молдовы заявил, выступая в ходе молдо-австрийского бизнес-форума, ...
Доходы национального публичного бюджета Молдовы в 2016 г. составили 45 млрд. 946,9 млн. леев, что на 2,29 млрд. леев (5,2%) больше, чем в 2015 г.
Доходы национального публичного бюджета Молдовы в 2016 ...
Правительство и парламент согласовали приоритеты на 2017 г. и синхронизировали совместные действия для ускорения внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС
Правительство и парламент согласовали приоритеты на ...
В Молдове продлены оговоренные ранее сроки для создания информационной системы энергетической статистики
В Молдове продлены оговоренные ранее сроки для создания ...
Правительство Молдовы приняло решение о создании Консультативного совета по развитию малых и средних предприятий.
Правительство Молдовы приняло решение о создании Консультативного ...
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г. с 4,6% до 5,2%, а на 2018 г. – с 3,8% до 4,9%.
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции ...
В 2017 г. будет проведено 3 раунда приватизации госимущества.
В 2017 г. будет проведено 3 раунда приватизации госимущества. ...
Минэкономики прогнозирует на 2017 г. экономический рост на уровне 3,5-6,5%.
Минэкономики прогнозирует на 2017 г. экономический ...
В Национальной выставке «Сделано в Молдове» примут участие порядка 350 отечественных компаний.
В Национальной выставке «Сделано в Молдове» примут ...
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  • НБМ - 06.02.2017

    index rate change
    USD 19.9274 0.0030
    EUR 21.3832 0.1664
    RON 4.7357 0.0183
    RUR 0.3361 0.0022
    UAH 0.7334 0.0061

    ВАЛЮТА - 03.02.2017

    index rate change
    USD 19.8664 19.9857 0.0057 0.0186
    EUR 21.2900 21.5079 0.0671 0.0450
    RON 4.5791 4.7500 0.0100 0.0073
    RUB 0.3221 0.3356 0.0017 0.0016
    UAH 0.5625 0.7842 0.0075 0.0008

  • Кредиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 12.52 0.07
    физ 12.61 1.07
    в валюте на 31.12.2016
    юр 5.34 0.35
    физ 7.77 2.01

    Депозиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 4.48 0.75
    физ 8.19 0.45
    в валюте на 31.12.2016
    юр 1.18 0.45
    физ 2.06 0.12

Лента новостей

До 1 марта работодатели должны предоставить информационную справку всем лицам, которым в 2016 г. осуществлялись выплаты.
До 1 марта работодатели должны предоставить информационную ...
В 2016 г. доходы от приватизации в Молдове выросли почти в 10 раз и превысили 321,4 млн. леев.
В 2016 г. доходы от приватизации в Молдове выросли ...
Cубсидии на кредитование в банках и финансовых учреждениях в 2016 г. получат 265 бенефициаров на общую сумму 23,5 млн. леев.
Cубсидии на кредитование в банках и финансовых учреждениях ...
В январе 2017 г. средняя рыночная цена на квартиры в Кишиневе не изменилась в сравнении с декабрем и составила 528 евро за 1 кв.м., - Lara.
В январе 2017 г. средняя рыночная цена на квартиры ...
Обзор прессы. Пятница, 3 февраля 2017 г.
Обзор прессы. Пятница, 3 февраля 2017 г. ...
Миссия МВФ посетит Молдову в период с 14 по 28 февраля, в рамках визита будет представлен новый глава миссии фонда по нашей стране.
Миссия МВФ посетит Молдову в период с 14 по 28 февраля, ...
Гармонизация национальной системы акцизов и НДС с европейскими нормами является одной из целей на ближайшее будущее, - Октавиан Армашу.
Гармонизация национальной системы акцизов и НДС с европейскими ...
Кабмин Молдовы одобрил поправки в секториальное законодательство для исключения из него трех упраздненных ранее видов лицензируемой деятельности.
Кабмин Молдовы одобрил поправки в секториальное законодательство ...
В Молдове планируется ввести систему талонов на питание.
В Молдове планируется ввести систему талонов на питание. ...
Обзор прессы. Четверг, 2 февраля 2017 г.
Обзор прессы. Четверг, 2 февраля 2017 г. ...
До конца 2017 г. Нацбанк проведет проверки во всех банках Молдовы с целью выявления конечных бенефициаров и определения возможных кредитных рисков.
До конца 2017 г. Нацбанк проведет проверки во всех ...
До конца февраля Kroll подготовит проект Стратегии по возмещению средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а, - Сергей Чокля.
До конца февраля Kroll подготовит проект Стратегии ...
В Национальной выставке «Сделано в Молдове», которая открылась 1 февраля в Кишиневе, участвует более 350 отечественных компаний.
В Национальной выставке «Сделано в Молдове», которая ...
Общий долг «Молдовагаз» за природный газ на конец 2016 г. составил $6,54 млрд.
Общий долг «Молдовагаз» за природный газ на конец 2016 ...
Сроки приема заявок на участие в тендерах на годовую закупку электроэнергии будут продлены до конца февраля - начала марта.
Сроки приема заявок на участие в тендерах на годовую ...
Обзор прессы. Среда, 1 февраля 2017 г.
Обзор прессы. Среда, 1 февраля 2017 г. ...
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Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходы
Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы ... Два стрессовых для рынка государственных ценных бумаг ...
Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
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75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
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Молдова совершенствуется в ведении бизнеса
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.
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Новости компаний

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Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 17.95 15.55 10.79
Lukoil 17.90 15.54 10.81
Petrom 17.90 15.55 10.80
Tirex-Petrol 17.70 15.50 10.80

BSI-InfoMarket

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02.02.2017 147.123 4.21
01.02.2017 142.910 0.00
31.01.2017 142.910 0.00
30.01.2017 142.910 0.00

ГКО

91 дней 5.41 0.00
182 дней 5.84 0.06
364 дней 5.89 0.01

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24.10.2016 Фильмы в Планетарии
12.10.2016 Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец декабря 2016 г. 2205,93 +25,6% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) 2016 г. 1079,24 -4,4% к 2015 г.
Инфляция дек 2016 г. (за 12 мес.) 2,4% - 11,2 п.п. к дек. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-ноя. 2016 г. 24953 -0,9% к янв-ноя. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD 2016 г. 1464,67 +9,55% к 2015 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD 9 мес. 2016 г. 184,27 -35,8% к 9 мес. 2015 г
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-ноя. 2016 г. - +0,1% к янв-ноя. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) 2016 г. - +18,9% к 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-ноя. 2016 г. 1851,4 +2,7% к янв-ноя. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-ноя. 2016 г. 3629,9 -0,1% к янв-ноя. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) ноя. 2016 г. 5204,4 +12,8% к ноя. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

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