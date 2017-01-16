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Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 30 ноября 2016Между выборами и МВФКоснется каждого, и мало не покажетсяСреда обитания для капризных гениевОсторожная попытка прохождения мертвой зоныКабмин ввел минимальный акциз на сигареты, но его размер – пустой выхлоп Гражданам Молдовы покоряются все больше границГод 2016: бюджетно-налоговая… дискриминация производителей и любителей пиваРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Банковский 2015 год: отрицательное кредитование и прибыль от валютных операций и перерасчетовМолдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Нацбанк Молдовы – рекордсмен! Но кому нужны эти рекорды, и какую цену придется за них заплатить?Молдова становится все менее привлекательной для туристов Молдова поднялась на 22 позиции в рейтинге свободы путешествийДеньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

Нацбанк Молдовы опубликовал принятый ранее Регламент о владении банками долями участия в уставном капитале юридических лиц.
Нацбанк Молдовы опубликовал принятый ранее Регламент о владении банками долями участия в уставном капитале юридических лиц. Документ, утвержденный Исполкомом НБМ 1 декабря 2016 г., устанавливает механизм и правила по владению ...
Международное рейтинговое агентство Moody&#039;s Investors Service улучшило прогноз кредитного рейтинга Молдовы B3 с «негативного» на «стабильный».
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors ...
Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Молдовы в размере 100 млн. евро.
Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой ...
В Молдове введен новый механизм оплаты труда госслужащих, они смогут получать стимулирующие выплаты, месячные надбавки за интенсивность труда и премии.
В Молдове введен новый механизм оплаты труда госслужащих, ...
Молдова и Германия подписали двусторонний Договор в области социальной безопасности трудовых мигрантов.
Молдова и Германия подписали двусторонний Договор в ...
ВБ улучшил прогноз роста экономики Молдовы по итогам 2016 г., но ухудшил прогноз динамики роста ВВП страны на 2017-2018 г.
ВБ улучшил прогноз роста экономики Молдовы по итогам ...
Инфляция в Молдове в 2016 г. составила 2,4% против 13,6% годом ранее.
Инфляция в Молдове в 2016 г. составила 2,4% против ...
Корпорация Frontera Resources (США) и правительство Молдовы подписали контракт о концессии работ по разведке, добыче и освоению нефти и газа на юге страны сроком на 50 лет.
Корпорация Frontera Resources (США) и правительство ...
НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин на 3,6% и дизтопливо - на 2,9%.
НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин ...
Все новости

  • НБМ - 17.01.2017

    index rate change
    USD 20.1802 0.0008
    EUR 21.3798 0.1069
    RON 4.7460 0.0375
    RUR 0.3382 0.0011
    UAH 0.7312 0.0007

    ВАЛЮТА - 16.01.2017

    index rate change
    USD 20.1036 20.2257 0.0150 0.0222
    EUR 21.2579 21.4629 0.0314 0.0235
    RON 4.5918 4.7655 0.0137 0.0090
    RUB 0.3246 0.3399 0.0021 0.0019
    UAH 0.5508 0.7775 0.0075 0.0017

  • Кредиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 12.52 0.07
    физ 12.61 1.07
    в валюте на 31.12.2016
    юр 5.34 0.35
    физ 7.77 2.01

    Депозиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 4.48 0.75
    физ 8.19 0.45
    в валюте на 31.12.2016
    юр 1.18 0.45
    физ 2.06 0.12

Лента новостей

В Кишиневе выросло число должников и суммы неуплаты по налогу на недвижимость.
В Кишиневе выросло число должников и суммы неуплаты ...
Садоводы Молдовы требуют предоставить обещанную помощь хозяйствам, пострадавшим от заморозков весной 2016 г.
Садоводы Молдовы требуют предоставить обещанную помощь ...
Улучшение агентством Moody&#039;s прогноза рейтинга Молдовы является очень важной новостью для нашей страны, обнадеживающим сигналом на 2017 г. - Павел Филип.
Улучшение агентством Moody's прогноза рейтинга ...
Одобренная Еврокомиссией Программа макрофинансовой помощи для Молдовы в сумме 100 млн. евро будет рассмотрена еще Европарламентом и Советом Евросоюза.
Одобренная Еврокомиссией Программа макрофинансовой ...
Фонд субсидирования в сельском хозяйстве предложено утвердить в текущем году в размере 900 млн. леев, в том числе, 231 млн. леев за счет гранта Еврокомиссии.
Фонд субсидирования в сельском хозяйстве предложено ...
В 2016 г. в Молдове было зарегистрировано 331,9 тыс. операций с недвижимостью, что на 4,2% больше, чем в 2015 г.
В 2016 г. в Молдове было зарегистрировано 331,9 тыс. ...
Обзор прессы. Понедельник, 16 января 2017 г.
Обзор прессы. Понедельник, 16 января 2017 г. ...
В Национальной выставке «Сделано в Молдове» примут участие более 300 отечественных компаний.
В Национальной выставке «Сделано в Молдове» примут ...
Молдавские компании могут получить гранты на разработку обучающих курсов для производителей и операторов дронов.
Молдавские компании могут получить гранты на разработку ...
За 11 мес. 2016 г. в Молдове зарегистрирована самая низкая в СНГ инфляция.
За 11 мес. 2016 г. в Молдове зарегистрирована самая ...
Украина заинтересована в возобновлении поставок электроэнергии на рынок Молдовы и готова принять участие в соответствующем тендере, - Владимир Гройсман.
Украина заинтересована в возобновлении поставок электроэнергии ...
Лицензионная палата сможет приостанавливать выдачу или продление лицензии через «е-лицензирование».
Лицензионная палата сможет приостанавливать выдачу ...
Доля кредитов, выдаваемых банками Молдовы юридическим лицам резидентам, на конец ноября 2016 г. составила 81,2%, сократившись на 0,2 п.п. за последний месяц.
Доля кредитов, выдаваемых банками Молдовы юридическим ...
Обзор прессы. Пятница, 13 января 2017 г.
Обзор прессы. Пятница, 13 января 2017 г. ...
Розничные цены на сжиженный газ на разных АЗС Молдовы повысились примерно на 20 банов за литр (2%), и составляют теперь 10,79-10,81 лея за литр.
Розничные цены на сжиженный газ на разных АЗС Молдовы ...
Правительство Молдовы утвердило Межправительственное соглашение о воздушном сообщении с Катаром.
Правительство Молдовы утвердило Межправительственное ...
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Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – ... Комментарий агентства InfoMarket. В декабре 2015 ...
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75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
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Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
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Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном ... Таковы результаты исследования «Глобальный рейтинг креативности за ...
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Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов

Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?

Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 16.90 14.85 10.29
Lukoil 16.19 14.14 10.34
Petrom 16.90 14.85 10.30
Tirex-Petrol 16.90 14.80 10.33

BSI-InfoMarket

DATE RATE CHANGE
30.12.2016 141.465 0.00
29.12.2016 141.465 0.00
28.12.2016 141.465 0.00
27.12.2016 141.465 2.53

ГКО

91 дней 5.53 0.00
182 дней 5.78 0.11
364 дней 5.67 0.13

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07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец декабря 2016 г. 2205,93 +25,6% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) янв-ноя 2016 г. 986,87 -4,4% к янв-ноя. 2015 г.
Инфляция ноя. 2016 г. (за 12 мес.) 2,6% - 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-ноя. 2016 г. 24953 -0,9% к янв-ноя. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD янв-ноя. 2016 г. 1424,5 +6,5% с начала 2016 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD 9 мес. 2016 г. 184,27 -35,8% к 9 мес. 2015 г
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-окт. 2016 г. - -0,6% к янв-окт. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) янв-сен. 2016 г. - +18,9% к янв-сен. 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 1633,6 -0,2% к янв-окт. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 3276,2 -0,7% к янв-окт. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) окт. 2016 г. 5109,2 +11,9% к окт. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

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