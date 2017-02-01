Infomarket

Новости

$200 млн. из кармана потребителя ради исполнения европейских директив?Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходыДанные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 декабря 2016Коснется каждого, и мало не покажетсяОсторожная попытка прохождения мертвой зоныРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Деньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

Правительство Молдовы приняло решение о создании Консультативного совета по развитию малых и средних предприятий.
Правительство Молдовы приняло решение о создании Консультативного совета по развитию малых и средних предприятий. Согласно постановлению кабмина, новая структура будет действовать при Минэкономики и станет платформой ...
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г. с 4,6% до 5,2%, а на 2018 г. – с 3,8% до 4,9%.
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции ...
В 2017 г. будет проведено 3 раунда приватизации госимущества.
В 2017 г. будет проведено 3 раунда приватизации госимущества. ...
Минэкономики прогнозирует на 2017 г. экономический рост на уровне 3,5-6,5%.
Минэкономики прогнозирует на 2017 г. экономический ...
В Национальной выставке «Сделано в Молдове» примут участие порядка 350 отечественных компаний.
В Национальной выставке «Сделано в Молдове» примут ...
Молдова использует опыт Румынии для уменьшения теневой экономики и борьбы с выплатой зарплат «в конвертах» и внедрит схожий с ней проект в налоговой сфере.
Молдова использует опыт Румынии для уменьшения теневой ...
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции на 2017 г. еще на 0,6 процентного пункта - с 4,6% до 5,2%, а на 2018 г. прогнозирует инфляцию в 4,9%.
Нацбанк Молдовы повысил прогноз среднегодовой инфляции ...
В Молдове валовое производство сельхозпродукции в 2016 г., по предварительным данным, выросло на 18,6%, в сравнении с 2015 г.
В Молдове валовое производство сельхозпродукции в 2016 ...
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 9% годовых.
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным ...
Все новости

  • НБМ - 02.02.2017

    index rate change
    USD 19.9758 0.0363
    EUR 21.5728 0.0639
    RON 4.7509 0.0236
    RUR 0.3320 0.0015
    UAH 0.7411 0.0021

    ВАЛЮТА - 01.02.2017

    index rate change
    USD 19.8721 20.0150 0.0443 0.0400
    EUR 21.3321 21.5557 0.0771 0.1150
    RON 4.5964 4.7682 0.0045 0.0100
    RUB 0.3191 0.3333 0.0021 0.0020
    UAH 0.5600 0.7842 0.0100 0.0000

  • Кредиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 12.52 0.07
    физ 12.61 1.07
    в валюте на 31.12.2016
    юр 5.34 0.35
    физ 7.77 2.01

    Депозиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 4.48 0.75
    физ 8.19 0.45
    в валюте на 31.12.2016
    юр 1.18 0.45
    физ 2.06 0.12

Лента новостей

До конца 2017 г. Нацбанк проведет проверки во всех банках Молдовы с целью выявления конечных бенефициаров и определения возможных кредитных рисков.
До конца 2017 г. Нацбанк проведет проверки во всех ...
До конца февраля Kroll подготовит проект Стратегии по возмещению средств, выведенных из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank-а, - Сергей Чокля.
До конца февраля Kroll подготовит проект Стратегии ...
В Национальной выставке «Сделано в Молдове», которая открылась 1 февраля в Кишиневе, участвует более 350 отечественных компаний.
В Национальной выставке «Сделано в Молдове», которая ...
Общий долг «Молдовагаз» за природный газ на конец 2016 г. составил $6,54 млрд.
Общий долг «Молдовагаз» за природный газ на конец 2016 ...
Сроки приема заявок на участие в тендерах на годовую закупку электроэнергии будут продлены до конца февраля - начала марта.
Сроки приема заявок на участие в тендерах на годовую ...
Обзор прессы. Среда, 1 февраля 2017 г.
Обзор прессы. Среда, 1 февраля 2017 г. ...
В 2017 г. в рамках программы PARE 1+1 будут предоставлены гранты на общую сумму $37 млн.
В 2017 г. в рамках программы PARE 1+1 будут предоставлены ...
В 2017 г. участниками программ PNAET и GEA станут 2,25 тыс. человек.
В 2017 г. участниками программ PNAET и GEA станут 2,25 ...
Молдова обеспокоена планами Украины построить на Днестре 6 новых гидроэлектростанций выше Новоднестровской гидроэлектростанции.
Молдова обеспокоена планами Украины построить на Днестре ...
Правительство Молдовы в 2016 г. своим решением утвердило к распределению из средств срочных фондов 43,52 млн. леев, а выделило - 33,89 млн. леев.
Правительство Молдовы в 2016 г. своим решением утвердило ...
Обзор прессы. Вторник, 31 января 2017 г.
Обзор прессы. Вторник, 31 января 2017 г. ...
В Молдове «единое окно» для выдачи разрешительных документов планируется запустить с 1 июля 2017 г.
В Молдове «единое окно» для выдачи разрешительных документов ...
Маркулештский аэропорт планируется передать в управление Минэкономики, а его деятельность будет улучшена.
Маркулештский аэропорт планируется передать в управление ...
НБМ планирует утвердить Регламент о внешнем аудите в банках Молдовы и отменить Регламент о порядке составления и представления результатов аудита.
НБМ планирует утвердить Регламент о внешнем аудите ...
Поступления от деятельности Таможенной службы за предыдущую неделю составили около 317,3 млн. леев.
Поступления от деятельности Таможенной службы за предыдущую ...
Поменять семейного врачи или поликлинику можно будет теперь в течение всего года.
Поменять семейного врачи или поликлинику можно будет ...
Больше новостей
  • Пульс рынка
  • Дело №
  • Рейтинги
Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы – доходы
Рынок ГЦБ 2014-2016: Минфин подсчитывает убытки, инвесторы ... Два стрессовых для рынка государственных ценных бумаг ...
Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
Все новости
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
Все новости
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном ... Таковы результаты исследования «Глобальный рейтинг креативности за ...
Все новости

Новости компаний

Объявление о выставлении на продажу простых именных вновь выпущенных акций I класса Коммерческого банка „Moldova-Agroindbank”АО
Объявление о выставлении на продажу простых именных ...
Ассоциацию Иностранных Инвесторов возглавил спикер правления Sudzucker Moldova Александер Косс
Ассоциацию Иностранных Инвесторов возглавил спикер ...
Отечественные производители легкой промышленности, объединенные под единым брендом страны DININIMĂ, приняли участие в специализированных выставках
Отечественные производители легкой промышленности, ...
Mobiasbanca получил новый транш финансирования для программы по обеспечению займов InnovFin
Mobiasbanca получил новый транш финансирования для ...
Moldova Agroindbank поддерживает молодое предпринимательство
Moldova Agroindbank поддерживает молодое предпринимательство ...
В феврале на карте Молдовы появится новый город
В феврале на карте Молдовы появится новый город ...
Польский кредит, предоставляемый агропромышленным компаниям на выгодных условиях
Польский кредит, предоставляемый агропромышленным компаниям ...
Ни один из рейсов не был отменен или задержан по причине неблагоприятных метеорологических условий в аэропорту Кишинэу!
Ни один из рейсов не был отменен или задержан по причине ...
Mobiasbanca - награжден за выпуск в Молдове карт VISA payWAVE contactless
Mobiasbanca - награжден за выпуск в Молдове карт VISA ...
Уникальный проект в Республики Молдова, реализованный в Международном Аэропорту Кишинева.
Уникальный проект в Республики Молдова, реализованный ...
Mobiasbanca – в ТОПе успешных брендов 2016
Mobiasbanca – в ТОПе успешных брендов 2016 ...
Международный Аэропорт Кишинэу объявляет о начале зимних праздников!
Международный Аэропорт Кишинэу объявляет о начале зимних ...
Больше новостей
Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов

Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?

Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 17.95 15.55 10.79
Lukoil 17.90 15.54 10.81
Petrom 17.90 15.55 10.80
Tirex-Petrol 17.70 15.50 10.80

BSI-InfoMarket

DATE RATE CHANGE
17.01.2017 142.910 1.44
16.01.2017 142.910 0.00
15.01.2017 141.465 0.00
14.01.2017 141.465 0.00

ГКО

91 дней 5.41 0.00
182 дней 5.84 0.06
364 дней 5.89 0.01

classifiedПравила размещения новостей в рубрике

24.10.2016 Фильмы в Планетарии
12.10.2016 Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец декабря 2016 г. 2205,93 +25,6% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) 2016 г. 1079,24 -4,4% к 2015 г.
Инфляция дек 2016 г. (за 12 мес.) 2,4% - 11,2 п.п. к дек. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-ноя. 2016 г. 24953 -0,9% к янв-ноя. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD 2016 г. 1464,67 +9,55% к 2015 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD 9 мес. 2016 г. 184,27 -35,8% к 9 мес. 2015 г
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-ноя. 2016 г. - +0,1% к янв-ноя. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) 2016 г. - +18,9% к 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-ноя. 2016 г. 1851,4 +2,7% к янв-ноя. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-ноя. 2016 г. 3629,9 -0,1% к янв-ноя. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) ноя. 2016 г. 5204,4 +12,8% к ноя. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

BUSINESS ANOUNCE

Выставка "Сделано в Молдове" ... С 1 по 5 февраля в выставочном центре "Молдекспо" ...
Аван-премьера «Волшебного Вернисажа» ...
XI-ой по счету Вернисаж Вина, под ...
Магия и сюрпризы на IV-ом выпуске «Wine Friendly» ...
Зимние праздники начинаются магией ...
Christmas Fair – 2016 ...
13-ая Ярмарка Рождественских подарков ...
Больше новостей

Culture anounce

Александр Иванов и группа RONDO ... 21 февраля, впервые в Молдове, на сцене Национального ...
В День рождения Моцарта ...
Уникальная песочная сказка «Алиса в стране чудес» ...
Классическая музыка VS Музыка из фильмов ...
Больше новостей

Международный бизнес

Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России ... Немецкий Deutsche Bank согласился выплатить банковскому ...
Аналитики предрекли сохранение процентной ставки ФРС ...
Shell продала нефтегазовые активы в Северном море ...
Volkswagen занял первое место по продажам в мире ...
Больше новостей

Калейдоскоп

Илон Маск начал бурить тоннель под Лос-Анджелесом ... Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск начал бурить ...
Разработчики Netflix создали управляемый силой мысли ...
Компания Dirror начала продажи "умных" зеркал ...
Компания Kyocera представила смартфон, который можно ...
Больше новостей
Все разделы

 

 

 

 