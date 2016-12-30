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Новости

Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 30 ноября 2016Между выборами и МВФКоснется каждого, и мало не покажетсяСреда обитания для капризных гениевОсторожная попытка прохождения мертвой зоныКабмин ввел минимальный акциз на сигареты, но его размер – пустой выхлоп Гражданам Молдовы покоряются все больше границГод 2016: бюджетно-налоговая… дискриминация производителей и любителей пиваРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Банковский 2015 год: отрицательное кредитование и прибыль от валютных операций и перерасчетовМолдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Нацбанк Молдовы – рекордсмен! Но кому нужны эти рекорды, и какую цену придется за них заплатить?Молдова становится все менее привлекательной для туристов Молдова поднялась на 22 позиции в рейтинге свободы путешествийДеньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

«Молдовагаз» и «Газпром» продлили сроки действующих газовых контрактов до 31 декабря 2019 г.
«Молдовагаз» и «Газпром» продлили сроки действующих газовых контрактов до 31 декабря 2019 г. Об этом сообщило предприятие «Молдовагаз», отметив, что стороны подписали, в частности, дополнения к ...
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 9% годовых.
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным ...
Правительство утвердило Национальный план действий по реализации Соглашения об ассоциации Молдова-Евросоюз на 2017-2019 гг.
Правительство утвердило Национальный план действий ...
Премьер-министр Павел Филип назвал абсолютно конституционным принятый парламентом Закон о переводе долгов по срочным кредитам во внутренний госдолг.
Премьер-министр Павел Филип назвал абсолютно конституционным ...
Доходы госбюджета Молдовы в январе-ноябре 2016 г. составили 24 млрд. 953 млн. леев, что на 234,7 млн. леев (0,9%) меньше показателей того же периода 2015 г.
Доходы госбюджета Молдовы в январе-ноябре 2016 г. составили ...
НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо в среднем на 2%.
НАРЭ повысило максимальные розничные цены на бензин ...
Закон о госбюджете Молдовы на 2017 г. опубликован в Monitorul oficial.
Закон о госбюджете Молдовы на 2017 г. опубликован в ...
Молдова на 77-м месте в рейтинге Forbes лучших стран для ведения бизнеса в 2017 г.
Молдова на 77-м месте в рейтинге Forbes лучших стран ...
Парламент одобрил в первом чтении законодательные поправки о введении с 1 января 2017 г. нового механизма распределения средств Дорожного фонда.
Парламент одобрил в первом чтении законодательные поправки ...
Все новости

  • НБМ - 31.12.2016

    index rate change
    USD 19.9814 0.0613
    EUR 20.8895 0.0149
    RON 4.6050 0.0096
    RUR 0.3315 0.0006
    UAH 0.7319 0.0132

    ВАЛЮТА - 30.12.2016

    index rate change
    USD 19.9164 20.0900 0.0307 0.0350
    EUR 20.8186 21.1193 0.1107 0.1379
    RON 4.4564 4.6709 0.0182 0.0218
    RUB 0.3098 0.3315 0.0001 0.0005
    UAH 0.5408 0.7858 0.0009 0.0017

  • Кредиты

    в леях на 30.11.2016
    юр 12.69 0.66
    физ 13.68 0.30
    в валюте на 30.11.2016
    юр 5.69 0.05
    физ 5.76 2.53

    Депозиты

    в леях на 30.11.2016
    юр 3.73 0.31
    физ 8.64 0.43
    в валюте на 30.11.2016
    юр 1.63 0.22
    физ 2.18 0.00

Лента новостей

ВВП Молдовы в III квартале 2016 г. вырос на 6,3%, продолжив положительную динамику, зарегистрированную в I полугодии этого года – Нацбанк
ВВП Молдовы в III квартале 2016 г. вырос на 6,3%, продолжив ...
Баланс среднесрочных рисков в адрес инфляции остается под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов с преобладанием дефляционных факторов, – НБМ.
Баланс среднесрочных рисков в адрес инфляции остается ...
Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки в пользу физлиц в январе-ноябре 2016 г. сократился на $45,41 млн. (-4,4%), составив $986,87 млн.
Чистый объем денежных переводов в Молдову через банки ...
С 1 января 2017 г. в Молдове стоимость полисов обязательного страхования автогражданской ответственности незначительно вырастет.
С 1 января 2017 г. в Молдове стоимость полисов обязательного ...
С 1 января 2017 г. в Молдове запускается пенсионная реформа.
С 1 января 2017 г. в Молдове запускается пенсионная ...
Обзор прессы. Пятница, 30 декабря 2016 г.
Обзор прессы. Пятница, 30 декабря 2016 г. ...
Деятельность муниципальных предприятий в Молдове будет регулироваться специальным законом.
Деятельность муниципальных предприятий в Молдове будет ...
Деловой молдо-российский форум состоится в Кишиневе в период с 31 января по 1 февраля 2017 г.
Деловой молдо-российский форум состоится в Кишиневе ...
Создана комиссия для проведения дополнительного разграничения некоторых объектов культурного и национального наследия Молдовы, являющихся частью комплекса Комбинат вин Cricova.
Создана комиссия для проведения дополнительного разграничения ...
В Молдове будет усилен контроль за качеством молока и молочной продукции.
В Молдове будет усилен контроль за качеством молока ...
Обзор прессы. Четверг, 29 декабря 2016 г.
Обзор прессы. Четверг, 29 декабря 2016 г. ...
Президент Игорь Додон подписал законодательную инициативу об отмене закона, перекладывающего на плечи граждан возврат украденных из банковской системы миллиардов.
Президент Игорь Додон подписал законодательную инициативу ...
Правительство одобрило начало переговоров с Польшей о сокращении общей суммы польского кредита для модернизации АПК Молдовы со 100 млн. до 50 млн. евро.
Правительство одобрило начало переговоров с Польшей ...
2016 г. заканчивается для банковской системы Молдовы лучше, чем начался: лей стабилизировался, инфляция - снизилась, ставка рефинансирования - уменьшилась – Сергей Чокля.
2016 г. заканчивается для банковской системы Молдовы ...
Внутренний госдолг Молдовы в январе-ноябре 2016 г. вырос на 14,47 млрд. леев (в 3 раза), составив на конец ноября рекордную сумму 21 млрд. 695,7 млн. леев.
Внутренний госдолг Молдовы в январе-ноябре 2016 г. ...
Обзор прессы. Среда, 28 декабря 2016 г.
Обзор прессы. Среда, 28 декабря 2016 г. ...
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  • Пульс рынка
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  • Рейтинги
Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – ... Комментарий агентства InfoMarket. В декабре 2015 ...
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75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
Все новости
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном ... Таковы результаты исследования «Глобальный рейтинг креативности за ...
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Новости компаний

Mobiasbanca - награжден за выпуск в Молдове карт VISA payWAVE contactless
Mobiasbanca - награжден за выпуск в Молдове карт VISA ...
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Подписание Меморандума о Взаимопонимании - новый этап ...
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Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 16.90 14.85 10.29
Lukoil 16.19 14.14 10.34
Petrom 16.90 14.85 10.30
Tirex-Petrol 16.90 14.80 10.33

BSI-InfoMarket

DATE RATE CHANGE
21.12.2016 138.937 0.09
20.12.2016 138.853 0.00
19.12.2016 138.853 0.00
18.12.2016 138.853 0.00

ГКО

91 дней 5.16 0.00
182 дней 5.59 0.13
364 дней 5.47 -0.53

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24.10.2016 Фильмы в Планетарии
12.10.2016 Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец ноября 2016 г. 2125,99 +21% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 895,68 -4,9% к янв-окт. 2015 г.
Инфляция ноя. 2016 г. (за 12 мес.) 2,6% - 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-окт. 2016 г. 22502,4 -0,9% к янв-окт. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD янв-окт. 2016 г. 1424,8 +6,6% с начала 2016 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD I пол. 2016. 95,05 спад в 2,5 раза к I пол. 2015 г.
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-окт. 2016 г. - -0,6% к янв-окт. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) янв-сен. 2016 г. - +18,9% к янв-сен. 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 1633,6 -0,2% к янв-окт. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 3276,2 -0,7% к янв-окт. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) сен. 2016 г. 5170,6 +10,1% к сент. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

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