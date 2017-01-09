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НБМ - 10.01.2017
index rate change USD 20.1825 0.0041 EUR 21.2441 0.0562 RON 4.7195 0.0191 RUR 0.3378 0.0015 UAH 0.7400 0.0268
ВАЛЮТА - 09.01.2017
index rate change USD 20.0964 20.2357 0.0065 0.0157 EUR 21.1200 21.3271 0.0314 0.0543 RON 4.5427 4.7491 0.0073 0.0000 RUB 0.3196 0.3398 0.0002 0.0006 UAH 0.5475 0.7825 0.0017 0.0050
-
Кредиты
в леях на 30.11.2016 юр 12.69 0.66 физ 13.68 0.30 в валюте на 30.11.2016 юр 5.69 0.05 физ 5.76 2.53
Депозиты
в леях на 30.11.2016 юр 3.73 0.31 физ 8.64 0.43 в валюте на 30.11.2016 юр 1.63 0.22 физ 2.18 0.00
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Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
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Опрос от InfoMarket-online Результаты предыдущих опросов
Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?
Да8.63%(263)
Нет33.34%(1016)
Затрудняюсь ответить58.02%(1768)
Цены на АЗС
|AI-95
|Diesel
|Gaz
|Bemol
|16.90
|14.85
|10.29
|Lukoil
|16.19
|14.14
|10.34
|Petrom
|16.90
|14.85
|10.30
|Tirex-Petrol
|16.90
|14.80
|10.33
BSI-InfoMarket
|DATE
|RATE
|CHANGE
|30.12.2016
|141.465
|0.00
|29.12.2016
|141.465
|0.00
|28.12.2016
|141.465
|0.00
|27.12.2016
|141.465
|2.53
ГКО
|91 дней
|5.53
|0.37
|182 дней
|5.67
|0.08
|364 дней
|5.54
|0.07
classifiedПравила размещения новостей в рубрике
|24.10.2016
|Фильмы в Планетарии
|12.10.2016
|Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
|07.09.2016
|18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
|16.08.2016
|Выставка "School Fair 2016"
|14.07.2016
|Соревнования по плаванию "Морская миля"
|29.04.2016
|Праздничный забег, посвященный Пасхе!
Основные финансовые и экономические показатели Молдовы
|Индикатор
|Период
|Значение
|Динамика
|ВВП в текущих ценах (млн.леев)
|9 мес. 2016 г.
|98280
|+3,3% к 9 мес. 2015 г.
|Валютные резервы НБМ, млн. USD
|на конец декабря 2016 г.
|2205,93
|+25,6% с начала 2016 г.
|Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD)
|янв-ноя 2016 г.
|986,87
|-4,4% к янв-ноя. 2015 г.
|Инфляция
|ноя. 2016 г. (за 12 мес.)
|2,6%
|- 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
|Поступления в госбюджет (млн. леев)
|янв-ноя. 2016 г.
|24953
|-0,9% к янв-ноя. 2015 г.
|Внешний долг, млн.USD
|янв-ноя. 2016 г.
|1424,5
|+6,5% с начала 2016 г.
|Прямые иностранные инвестиции, млн.USD
|9 мес. 2016 г.
|184,27
|-35,8% к 9 мес. 2015 г
|Базисная ставка НБМ (% годовых)
|c 27.10.2016 г.
|9%
|-0,5 п.п.
|Промышленное производство (млн.леев)
|янв-окт. 2016 г.
|-
|-0,6% к янв-окт. 2015 г.
|Сельхоз. производство (млн.леев)
|янв-сен. 2016 г.
|-
|+18,9% к янв-сен. 2015 г.
|Экспорт (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|1633,6
|-0,2% к янв-окт. 2015 г.
|Импорт (млн. USD)
|янв-окт. 2016 г.
|3276,2
|-0,7% к янв-окт. 2015 г.
|Средняя зарплата по стране (леев)
|окт. 2016 г.
|5109,2
|+11,9% к окт. 2015 г.
|Уровень безработицы (%)
|III квартал 2016 г.
|2,9%
|-0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
|Вся