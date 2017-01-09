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Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 30 ноября 2016Между выборами и МВФКоснется каждого, и мало не покажетсяСреда обитания для капризных гениевОсторожная попытка прохождения мертвой зоныКабмин ввел минимальный акциз на сигареты, но его размер – пустой выхлоп Гражданам Молдовы покоряются все больше границГод 2016: бюджетно-налоговая… дискриминация производителей и любителей пиваРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Банковский 2015 год: отрицательное кредитование и прибыль от валютных операций и перерасчетовМолдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Нацбанк Молдовы – рекордсмен! Но кому нужны эти рекорды, и какую цену придется за них заплатить?Молдова становится все менее привлекательной для туристов Молдова поднялась на 22 позиции в рейтинге свободы путешествийДеньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

На 1 января 2017 г. Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вернули государству 868,24 млн. леев из полученных ранее срочных кредитов НБМ на сумму свыше 14,1 млрд. леев.
На 1 января 2017 г. Banca de Economii, Banca Socială и Unibank вернули государству 868,24 млн. леев из полученных ранее срочных кредитов НБМ на сумму свыше 14,1 млрд. леев. Как следует из данных Минфина, по состоянию на начало 2017 г. Banca de Economii вернул 224,24 млн. леев, ...
Турция выступила с инициативой отмены либерализованного режима двусторонних и транзитных перевозок грузов для транспортников Молдовы.
Турция выступила с инициативой отмены либерализованного ...
В Молдове с 6 января 2017 г. вступил в силу Закон об организации и проведении азартных игр.
В Молдове с 6 января 2017 г. вступил в силу Закон об ...
Общий долг Молдовы перед двусторонними кредиторами за 9 мес. 2016 г. вырос на $75,71 млн. (+39,4%), составив $267,93 млн. на конец сентября 2016 г.
Общий долг Молдовы перед двусторонними кредиторами ...
В 2017 г. впервые физические лица с высоким уровнем дохода и большим вкладом в бюджет получат статус крупных налогоплательщиков.
В 2017 г. впервые физические лица с высоким уровнем ...
Введенный в 2016 г. поимущественный налог уплатили менее 70% налогоплательщиков.
Введенный в 2016 г. поимущественный налог уплатили ...
В Молдове с 1 января по 1 апреля 2017 г. действует льготный режим таможенного оформления машин с иностранными номерами.
В Молдове с 1 января по 1 апреля 2017 г. действует ...
«Молдовагаз» и «Газпром» продлили сроки действующих газовых контрактов до 31 декабря 2019 г.
«Молдовагаз» и «Газпром» продлили сроки действующих ...
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне 9% годовых.
НБМ сохранил базисную ставку, применяемую по основным ...
Все новости

  • НБМ - 10.01.2017

    index rate change
    USD 20.1825 0.0041
    EUR 21.2441 0.0562
    RON 4.7195 0.0191
    RUR 0.3378 0.0015
    UAH 0.7400 0.0268

    ВАЛЮТА - 09.01.2017

    index rate change
    USD 20.0964 20.2357 0.0065 0.0157
    EUR 21.1200 21.3271 0.0314 0.0543
    RON 4.5427 4.7491 0.0073 0.0000
    RUB 0.3196 0.3398 0.0002 0.0006
    UAH 0.5475 0.7825 0.0017 0.0050

  • Кредиты

    в леях на 30.11.2016
    юр 12.69 0.66
    физ 13.68 0.30
    в валюте на 30.11.2016
    юр 5.69 0.05
    физ 5.76 2.53

    Депозиты

    в леях на 30.11.2016
    юр 3.73 0.31
    физ 8.64 0.43
    в валюте на 30.11.2016
    юр 1.63 0.22
    физ 2.18 0.00

Лента новостей

С 1 января 2017 г. автоперевозчики должны владеть не менее 20% от общего числа используемых транспортных средств.
С 1 января 2017 г. автоперевозчики должны владеть не ...
Экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС за 9 мес. 2016 г. вырос на 41%, составив $36,29 млн.
Экспорт молдавской алкогольной продукции в страны ЕС ...
Около 70 тыс. человек воспользовались электронной подписью с момента запуска этой услуги.
Около 70 тыс. человек воспользовались электронной подписью ...
Валютные резервы НБМ на 30 декабря 2016 г. составили $2 млрд. 205,93 млн., увеличившись на $79,94 млн. (+3,8%) по сравнению с предыдущим месяцем.
Валютные резервы НБМ на 30 декабря 2016 г. составили ...
Поступления от деятельности Таможенной службы за предыдущую неделю составили около 230,2 млн. леев.
Поступления от деятельности Таможенной службы за предыдущую ...
Поступления в национальный публичный бюджет Молдовы, администрируемые ГНС, в 2016 г. выросли на 11% - до 27 млрд. 622,4 млн. леев.
Поступления в национальный публичный бюджет Молдовы, ...
Moldovagaz, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, Energocom, Lukoil-Moldova и Rompetrol Moldova оказались крупнейшими по обороту предприятиями Молдовы в 2015 г.
Moldovagaz, Gas Natural Fenosa Furnizare Energie, Energocom, ...
НБМ в 2016 г. санкционировал 97 учреждений по валютному обмену, в том числе, у 3-х отозвал лицензии, а также приостановил деятельность 29 из них.
НБМ в 2016 г. санкционировал 97 учреждений по валютному ...
Президент Молдовы Игорь Додон и глава Приднестровья Вадим Красносельский договорились о подготовке пакета решений для обсуждения на следующей встрече.
Президент Молдовы Игорь Додон и глава Приднестровья ...
Установка круглосуточного видеонаблюдения в столичном парке Валя Морилор обошлась в 480 тыс. леев.
Установка круглосуточного видеонаблюдения в столичном ...
В январе-ноябре 2016 г. объем внешнеторгового оборота хозяйствующих субъектов Приднестровья сократился по сравнению с тем же периодом 2015 г. на 21,8%.
В январе-ноябре 2016 г. объем внешнеторгового оборота ...
С 1 января 2017 г. в магазинах Молдовы запрещена бесплатная раздача пластиковых пакетов, за исключением очень тонких пластиковых пакетов.
С 1 января 2017 г. в магазинах Молдовы запрещена бесплатная ...
В декабре 2016 г. средняя рыночная цена на квартиры в Кишиневе не изменилась в сравнении с ноябрем и составила 528 евро за 1 кв.м., - Lara.
В декабре 2016 г. средняя рыночная цена на квартиры ...
Обзор прессы. Среда, 4 января 2017 г.
Обзор прессы. Среда, 4 января 2017 г. ...
С 1 января 2017 г. в Молдове подорожала «виньетка» для незарегистрированных в нашей стране машин, которые находятся на ее территории длительное время.
С 1 января 2017 г. в Молдове подорожала «виньетка» ...
Валютные резервы НБМ за последнюю отчетную неделю выросли на $43,2 млн. (+2%), составив $2 млрд. 164,25 млн. на 23 декабря 2016 г.
Валютные резервы НБМ за последнюю отчетную неделю выросли ...
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  • Рейтинги
Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – ... Комментарий агентства InfoMarket. В декабре 2015 ...
Все новости
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
Все новости
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном ... Таковы результаты исследования «Глобальный рейтинг креативности за ...
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Общее дело двух инвесторов Республики Молдова. Агентство США по Международному Развитию и Правительство Швеции подписали Соглашение о Сотрудничестве.
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Ожидаете ли вы эффективных экономических реформ в Молдове в ближайшие 3-5 лет?

Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 16.90 14.85 10.29
Lukoil 16.19 14.14 10.34
Petrom 16.90 14.85 10.30
Tirex-Petrol 16.90 14.80 10.33

BSI-InfoMarket

DATE RATE CHANGE
30.12.2016 141.465 0.00
29.12.2016 141.465 0.00
28.12.2016 141.465 0.00
27.12.2016 141.465 2.53

ГКО

91 дней 5.53 0.37
182 дней 5.67 0.08
364 дней 5.54 0.07

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24.10.2016 Фильмы в Планетарии
12.10.2016 Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец декабря 2016 г. 2205,93 +25,6% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) янв-ноя 2016 г. 986,87 -4,4% к янв-ноя. 2015 г.
Инфляция ноя. 2016 г. (за 12 мес.) 2,6% - 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-ноя. 2016 г. 24953 -0,9% к янв-ноя. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD янв-ноя. 2016 г. 1424,5 +6,5% с начала 2016 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD 9 мес. 2016 г. 184,27 -35,8% к 9 мес. 2015 г
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-окт. 2016 г. - -0,6% к янв-окт. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) янв-сен. 2016 г. - +18,9% к янв-сен. 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 1633,6 -0,2% к янв-окт. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 3276,2 -0,7% к янв-окт. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) окт. 2016 г. 5109,2 +11,9% к окт. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

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