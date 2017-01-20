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Данные о деятельности коммерческих банков Молдовы на 31 декабря 2016Между выборами и МВФКоснется каждого, и мало не покажетсяСреда обитания для капризных гениевОсторожная попытка прохождения мертвой зоныКабмин ввел минимальный акциз на сигареты, но его размер – пустой выхлоп Гражданам Молдовы покоряются все больше границГод 2016: бюджетно-налоговая… дискриминация производителей и любителей пиваРынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.Банковский 2015 год: отрицательное кредитование и прибыль от валютных операций и перерасчетовМолдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.Нацбанк Молдовы – рекордсмен! Но кому нужны эти рекорды, и какую цену придется за них заплатить?Молдова становится все менее привлекательной для туристов Молдова поднялась на 22 позиции в рейтинге свободы путешествийДеньги, которые можно мыть…Феникс с арабским капиталомОсновные макроэкономические показатели МолдовыЕжедневно: Курсы обмена валют во всех коммерческих банках МолдовыЕжедневно: Цены на АЗС

События и комментарии

В 2016 г. правительству пришлось заниматься управлением кризисом, но в 2017-2018 гг. вся энергия будет направлена на развитие Молдовы, - Павел Филип.
В 2016 г. правительству пришлось заниматься управлением кризисом, но в 2017-2018 гг. вся энергия будет направлена на развитие Молдовы, - Павел Филип. Отвечая на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции в пятницу, премьер-министр Молдовы отметил, что, ...
Общая сумма разблокированной для Молдовы внешней финансовой помощи только в 2016 г. составила примерно 500 млн. евро – Павел Филип.
Общая сумма разблокированной для Молдовы внешней финансовой ...
Совет по конкуренции рассмотрит уведомление Минфина о предоставлении госпомощи в рамках использования польского кредита.
Совет по конкуренции рассмотрит уведомление Минфина ...
В Молдове будут повышены меры защиты потребителей, которые будут иметь более детальную информацию о приобретаемых ими продуктах питания.
В Молдове будут повышены меры защиты потребителей, ...
Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле?
Кого защищает новая редакция закона о внутренней торговле? ...
ЕС с момента подписания соглашения об ассоциации с Молдовой предоставил нашей стране финансовую помощь в сумме 746 млн. евро.
ЕС с момента подписания соглашения об ассоциации с ...
Компании группы Gas Natural Fenosa в Молдове объявили тендер на приобретение электроэнергии для своих потребителей на период с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.
Компании группы Gas Natural Fenosa в Молдове объявили ...
Полномасштабное открытие рынка России для Молдовы во многом будет зависеть от того, как РМ будет выстраивать дальше свои отношения с ЕС, – Владимир Путин.
Полномасштабное открытие рынка России для Молдовы во ...
Мониторинг оптовой закупки электроэнергии в Молдове будет осуществлять специальная группа наблюдателей.
Мониторинг оптовой закупки электроэнергии в Молдове ...
Все новости

  • НБМ - 21.01.2017

    index rate change
    USD 20.1446 0.0113
    EUR 21.4823 0.0594
    RON 4.7803 0.0098
    RUR 0.3377 0.0024
    UAH 0.7345 0.0027

    ВАЛЮТА - 20.01.2017

    index rate change
    USD 20.0907 20.2086 0.0086 0.0065
    EUR 21.3829 21.5600 0.0865 0.0693
    RON 4.6045 4.7718 0.0036 0.0018
    RUB 0.3254 0.3399 0.0003 0.0006
    UAH 0.5592 0.7758 0.0000 0.0000

  • Кредиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 12.52 0.07
    физ 12.61 1.07
    в валюте на 31.12.2016
    юр 5.34 0.35
    физ 7.77 2.01

    Депозиты

    в леях на 31.12.2016
    юр 4.48 0.75
    физ 8.19 0.45
    в валюте на 31.12.2016
    юр 1.18 0.45
    физ 2.06 0.12

Лента новостей

Примария намерена внедрить муниципальную программу по оснащению жилых домов счетчиками с дистанционным управлением с бюджетом в 8 млн. евро.
Примария намерена внедрить муниципальную программу ...
В ноябре 2016 г. средняя номинальная зарплата в Молдове составила 5204,4 лея, что на 12,8% больше, чем в ноябре 2015 г.
В ноябре 2016 г. средняя номинальная зарплата в Молдове ...
В рамках возврата украденного из банков миллиарда возмещено более 700 млн. леев, а за счет продажи активов банков будет получено еще свыше 1,5 млрд. леев – Павел Филип.
В рамках возврата украденного из банков миллиарда возмещено ...
Ежегодное перезаключение контрактов поставщика и торговой сети во многом сводилось к спору о том, на сколько увеличатся бонусы коммерсанта в новом году, - Ассоциация производителей и переработчиков молока «Lapte».
Ежегодное перезаключение контрактов поставщика и торговой ...
Обзор прессы. Пятница, 20 января 2017 г.
Обзор прессы. Пятница, 20 января 2017 г. ...
Автомобили, оборудованные газовыми двигателями, должны будут иметь специальные отличительные знаки и не смогут парковаться на подземных стоянках.
Автомобили, оборудованные газовыми двигателями, должны ...
Общий долг «Молдовагаз» перед «Газпромом» за 9 мес. 2016 г. в долларовом выражении вырос примерно на $324,4 млн. и составил $5,55 млрд.
Общий долг «Молдовагаз» перед «Газпромом» за 9 мес. ...
Для того, чтобы воплотить в жизнь проект взаимоподключения электросетей Молдовы и Румынии необходимо доверие инвесторов и внешних доноров, - Expert-Grup.
Для того, чтобы воплотить в жизнь проект взаимоподключения ...
В Молдове стартовала программа по подготовке экспертов в области экспорта для предприятий обоих берегов Днестра.
В Молдове стартовала программа по подготовке экспертов ...
Обзор прессы. Четверг, 19 января 2017 г.
Обзор прессы. Четверг, 19 января 2017 г. ...
В Молдове объем промпроизводства в январе-ноябре 2016 г. увеличился на 0,1%, в сравнении с тем же периодом 2015 г.
В Молдове объем промпроизводства в январе-ноябре 2016 ...
В 2017 г. цены на квартиры в Кишиневе значительно не изменятся, но повысится спрос на жилье в новых домах, - Pro Imobil Grup.
В 2017 г. цены на квартиры в Кишиневе значительно не ...
Президент РМ Игорь Додон признал долг Приднестровья за природный газ в сумме $6 млрд. общим долгом Молдовы перед «Газпромом», который составляет $6,5 млрд.
Президент РМ Игорь Додон признал долг Приднестровья ...
В 2017 г. проект «Энергия и биомасса» установит 49 новых систем отопления, работающих на биомассе, в том числе, 20 солнечных коллекторов.
В 2017 г. проект «Энергия и биомасса» установит 49 ...
Обзор прессы. Среда, 18 января 2017 г.
Обзор прессы. Среда, 18 января 2017 г. ...
В ближайшие недели список производителей из Молдовы, имеющих право экспортировать продукцию в Россию, будет расширен – Игорь Додон.
В ближайшие недели список производителей из Молдовы, ...
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  • Пульс рынка
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Среда обитания для капризных гениев
Среда обитания для капризных гениев ... Комментарий агентства InfoMarket В Молдове официально ...
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны
Осторожная попытка прохождения мертвой зоны ... Новый президент Национального банка Молдовы Сергей ...
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – за доходностью. И тем, и другим надо быть готовыми ко всему.
Рынок ГКО: Минфин гонится за деньгами, инвесторы – ... Комментарий агентства InfoMarket. В декабре 2015 ...
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75% студентов-участников программы ITMC (Intership. Training. Mentoring. & Coaching) получили трудовые контракты
75% студентов-участников программы ITMC (Intership. ... Осенью 2015 года компания Business Development Capital ...
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят иностранные туристы...»
Дойна НИСТОР: «Moldova is a foody country, говорят ... Вернисаж вина, Fashion Show Din Inima, ICT Summit… ...
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby»
Дину ГЕРАСИМ: «Страховой рынок Молдовы – в режиме «standby» ...  Интервью агентства InfoMarket Страховая компания ...
Все новости
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса
Молдова совершенствуется в ведении бизнеса ... @page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; ...
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ
Гражданам Молдовы покоряются все больше границ ... Согласно рейтингу The Henley & Partners «Visa Restrictions Index 2016», ...
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном рейтинге креативности.
Молдова заняла 105-е место среди 139 стран в глобальном ... Таковы результаты исследования «Глобальный рейтинг креативности за ...
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Общее дело двух инвесторов Республики Молдова. Агентство США по Международному Развитию и Правительство Швеции подписали Соглашение о Сотрудничестве.
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Цены на АЗС

AI-95 Diesel Gaz
Bemol 17.95 15.55 10.79
Lukoil 17.90 15.54 10.81
Petrom 17.90 15.55 10.80
Tirex-Petrol 17.70 15.50 10.80

BSI-InfoMarket

DATE RATE CHANGE
17.01.2017 142.910 1.44
16.01.2017 142.910 0.00
15.01.2017 141.465 0.00
14.01.2017 141.465 0.00

ГКО

91 дней 5.49 -0.04
182 дней 5.78 0.00
364 дней 5.9 0.23

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24.10.2016 Фильмы в Планетарии
12.10.2016 Открытие памятника молдавской национальной монете – одному бану
07.09.2016 18 сентября дорожное движение на Рышкановке будет приостановлено
16.08.2016 Выставка "School Fair 2016"
14.07.2016 Соревнования по плаванию "Морская миля"
29.04.2016 Праздничный забег, посвященный Пасхе!

Основные финансовые и экономические показатели Молдовы

Индикатор Период Значение Динамика
ВВП в текущих ценах (млн.леев) 9 мес. 2016 г. 98280 +3,3% к 9 мес. 2015 г.
Валютные резервы НБМ, млн. USD на конец декабря 2016 г. 2205,93 +25,6% с начала 2016 г.
Переводы физ.лиц из-за рубежа (млн. USD) янв-ноя 2016 г. 986,87 -4,4% к янв-ноя. 2015 г.
Инфляция ноя. 2016 г. (за 12 мес.) 2,6% - 10,9 п.п. к ноя. 2015 г.
Поступления в госбюджет (млн. леев) янв-ноя. 2016 г. 24953 -0,9% к янв-ноя. 2015 г.
Внешний долг, млн.USD янв-ноя. 2016 г. 1424,5 +6,5% с начала 2016 г.
Прямые иностранные инвестиции, млн.USD 9 мес. 2016 г. 184,27 -35,8% к 9 мес. 2015 г
Базисная ставка НБМ (% годовых) c 27.10.2016 г. 9% -0,5 п.п.
Промышленное производство (млн.леев) янв-окт. 2016 г. - -0,6% к янв-окт. 2015 г.
Сельхоз. производство (млн.леев) янв-сен. 2016 г. - +18,9% к янв-сен. 2015 г.
Экспорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 1633,6 -0,2% к янв-окт. 2015 г.
Импорт (млн. USD) янв-окт. 2016 г. 3276,2 -0,7% к янв-окт. 2015 г.
Средняя зарплата по стране (леев) окт. 2016 г. 5109,2 +11,9% к окт. 2015 г.
Уровень безработицы (%) III квартал 2016 г. 2,9% -0,4 п.п. к III кварталу 2015 г.
Вся

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